ANJE e UAlg unidas para formar novos empreendedores

A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários e a Universidade do Algarve acabam de firmar dois protocolos, na Câmara de Faro, com vista ao estreitamento de ligações e ao fomento de relações bilaterais de cooperação. O protocolo firmado com a Universidade do Algarve concentra atenções no desenvolvimento de ações de valor acrescentado nas áreas de empreendedorismo, incubação e aceleração. O acordo assinado com a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, por sua vez, visa capacitar os empresários e estudantes da região com competências sociais e relacionais.

A transferência de conhecimento entre as universidades e as empresas é um dos eixos estratégicos de intervenção assumidos pela ANJE para proporcionar o upgrade competitivo do tecido empresarial nacional. Através do protocolo assinado com a Universidade do Algarve, a associação procura dinamizar ações relevantes para os empresários, estudantes e potenciais empreendedores algarvios nos domínios de empreendedorismo, incubação, ensino e formação, e participar ativamente em projetos de investigação com intervenção às escalas nacional e global.

NC|JA