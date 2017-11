Animação garantida durante 10 dias em Portimão

Connect on Linked in

Entre 3 e 12 de novembro, Portimão cumpre a tradição e festeja o São Martinho, com a 355ª edição da Feira de São Martinho, o mais antigo evento popular que se realiza em Portimão e que remonta ao ano de 1662.

Neste que é um dos polos incontornáveis de animação outonal no concelho, e que volta a ter lugar, como habitual, no parque de feiras e exposições de Portimão, não vão faltar as tradicionais castanhas assadas, as farturas, as pipocas, o pão com chouriço e outros petiscos nos bares e tasquinhas existentes no recinto, assim como vários espaços de animação com jogos diversos, carrinhos de choque e carrosséis, numa feira que promete fazer as delícias de crianças e adultos.

A edição deste ano volta a contar com dois dias temáticos – 8 e 12 de novembro – escolhidos conjuntamente por expositores e organização, com o intuito de aplicar preços especiais nos divertimentos. O dia 8 destina-se a crianças e jovens (dia da juventude), enquanto o último dia da feira é dedicado à família (dia da família).

No interior do Portimão Arena, durante este mesmo período, entre as 15h00 e as 24h00 à sexta-feira e ao sábado, e entre as 15h00 e as 23h00 de domingo a quinta-feira, decorrerá uma exposição automóvel a cargo de várias marcas.

No primeiro dia, 3 de novembro, a Feira de São Martinho poderá ser visitada das 16h00 à 1h00, no dia 4 de novembro funcionará das 10h00 à 1h00, entre 5 e 9 de novembro abre portas das 10h00 às 24h00 e nos dias 10 e 11 de novembro abre das 10h00 à 1h00. No derradeiro dia, 12 de novembro, a feira funcionará das 10h00 às 23h00.

JA