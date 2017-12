Anabela Afonso é a nova comissária do programa “365 Algarve”

Connect on Linked in

Anabela Afonso, antiga diretora do Teatro Municipal de Faro, é a nova comissária do programa cultural “365 Algarve”, substituindo Dália Paulo na função.

Depois de quatro anos como chefe de gabinete do reitor da Universidade do Algarve, António Branco, Anabela Afonso assume agora o destino do programa que tem vindo a contribuir para uma oferta cultural consistente e criativa em todos os concelhos algarvios, na média e baixa estação, valorizando a identidade cultural e a criação artística da região.

Anabela Afonso será, assim, a responsável pela programação da terceira edição do “365 Algarve”, que terá início em outubro de 2018. Esteve sempre ligada a projetos culturais, como o Teatro Municipal de Faro, o Museu Municipal de Faro e a Divisão de Cultura daquele município, experiências que lhe permitiram conhecer de perto o tecido cultural da região.

“É com grande satisfação e entusiasmo que recebi este convite, que me permite regressar a uma área que me é cara. O trabalho de Dália Paulo foi louvável: conseguiu pôr de pé este programa e articular todas as instituições envolvidas, fazendo do 365 Algarve uma aposta ganha, com notoriedade, visibilidade e mérito. Futuramente, o desafio prende-se em afirmar ainda mais a ligação entre as duas dimensões do programa: a cultura e o turismo”, confessa a mais recente comissária.

Natural do Algarve, Anabela Afonso esteve desde sempre ligada ao mundo da cultura e das artes. Aos seis anos, começa a frequentar o Conservatório Regional do Algarve. A música e a dança são duas das suas paixões. Após a Licenciatura em Relações Internacionais e o Curso de Especialização em Gestão Cultural pela Universidade do Algarve, em parceria com a Universidade de Paris-VIII, Anabela Afonso concluiu o Mestrado em Comunicação, Cultura e Artes, especialização em Teatro e Intervenção Social e Cultura.