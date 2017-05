Ana Paula Viana candidata da CDU em Lagos

Connect on Linked in

A CDU apresentou na semana passada as candidaturas de Ana Paula Viana à Câmara de Lagos, de José Manuel Freire de Oliveira à assembleia municipal, e de Luís Renato Seixas Fagundes à assembleia de freguesia de S. Gonçalo de Lagos.

Ana Paula Viana, 52 anos, nascida e residente em Lagos, foi eleita na assembleia municipal de Lagos no mandato de 2013 a 2017. Desde 1 de janeiro de 2013 exerce funções como técnica superior no Centro de Emprego e Formação Profissional do Barlavento em Portimão.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2013, a CDU foi a terceira força política mais votada no concelho de Lagos, com 13,83% (um mandato), atrás do PSD (17,31% – um mandato) e do PS (34,93% – quatro mandatos).

JA