Ana Moura e animação ao rubro em Albufeira para celebrar Dia do Município

Neste mês, o Dia do Município de Albufeira, celebrado a 20 de agosto, conta com a presença da Ana Moura no tradicional concerto que se irá realizar na Praça os Pescadores, a partir das 22h30, terminando à meia noite com fogo de artifício.

Mas as festividades arrancaram mais cedo, com o programa de animação da época balnear no centro de Albufeira. Este é um palco privilegiado para conhecer os artistas locais, a etnografia e a cultura popular nas suas diversas expressões artísticas. Até 9 de setembro, sempre às quartas-feiras e sábados, passam pelo palco mais antigo do centro da cidade a música tradicional portuguesa, o folclore, a dança clássica, contemporânea e oriental, o hip-hop e a música filarmónica, entre outros géneros musicais. Sempre a partir das 21h30.

Neste mês ainda vão atuar Ben & The Pirates (dia 12), Grupo Coral da Casa do Alentejo em Albufeira (dia 16), Rancho Folclórico de Albufeira (dia 19), Primes do Zé (dia 23), Banda Alhada (dia 26) e a Banca Filarmónica da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne (dia 30).

Entretanto, até 15 de agosto, as igrejas do concelho celebram Nossa Senhora da Orada, em honra da qual haverá procissões no dia 12 de agosto (21h00), sendo a mais esperada de todas a do dia 14, às 17h15, altura em que a procissão se fará por mar, com assistência a partir das praias. Outras festas religiosas se juntam, nomeadamente as da Nossa Senhora da Guia e de São Luís, ambas na freguesia da Guia, no dia 26 de agosto, das 19h30 às 20h30, e no dia 27, das 18h00 até às 20h30.

Já com início marcado para esta quinta-feira (10) e até sábado, está a decorrer a 20ª Festa da Sardinha dos Olhos de Água, que conta com várias atuações, a partir das 20h00, e garante “as melhores sardinhas na brasa deste verão”.

Por seu lado, em Paderne, na noite de 12 de agosto, decorrerá a Noite Branca, onde não faltará animações nos vários pontos da aldeia, com a participação dos artesãos e uma grande variedade de doçarias e petiscos.

