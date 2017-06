Ana Moura atua no Dia da Cidade de Tavira

Connect on Linked in

A fadista Ana Moura marca as celebrações do Dia da Cidade de Tavira com um concerto, no dia 24 de junho, pelas 22h00, na Praça da República.

Os arraiais dos santos populares, a encenação da Moura Encantada e o espetáculo piromusical completam a alegria e animação das primeiras noites de verão.

Num cenário, devidamente, ornamentado, a Câmara de Tavira preparou um programa que integra muita música e o reviver das tradições. De 23 a 25 e de 29 a 30 de junho, realizam-se, pelas 21h00, os arraiais dos santos populares, no jardim do coreto.

Para além deste local, decorrem, um pouco por todo o concelho, num ambiente de festa, diversos arraiais.

Na véspera de São João, dia 23, pelas 22h30, no castelo de Tavira, tem lugar a teatralização da Moura Encantada pela Armação do Artista. À meia-noite, na ponte das Forças Armadas, um espetáculo piromusical marca o ponto alto das festividades.

No dia 24 assinala-se o Dia da Cidade com o habitual programa institucional, sendo que, este ano, as comemorações desta efeméride encerram com o concerto de Ana Moura.

NC|JA