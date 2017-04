Amor Electro atuam no Lagoa Wine Show

Connect on Linked in

A terceira edição do ‘Lagoa Wine Show’ vai ter lugar, entre os próximos dias 28 e 30 de abril, no Centro de Congressos do Arade. A organização, a cargo da Câmara de Lagoa, realça que este é “o maior evento de vinhos a realizar-se no sul do país”, que está aberto a consumidores e profissionais.

Destaque para a animação musical, com o concerto dos Amor Electro, no dia 29 de abril, e Dena Derose, no dia seguinte. Ambos os concertos estão marcados para as 21h30.

“O ‘Lagoa Wine Show’ é um evento multifacetado, disponibilizando aos visitantes uma experiência completa no quadro do universo vinícola e gastronómico”, realça a organização.

O evento vai contar com vários produtores do Algarve e de outras regiões do país, que vão colocar à prova mais de uma centena de vinhos. Os copos para as provas custam cinco euros. Já os bilhetes para os concertos, marcados para as 21h30, custam 10 euros.

