Ambientalistas denunciam pressões para aprovar empreendimento

A associação ambientalista Almargem denuncia uma “nova vaga de pressões” para aprovar um projeto em Vale do Freixo, que prevê a construção de dois hotéis e oito aldeamentos turísticos, num total de 1.700 camas. Na semana passada, o promotor deste investimento de 200 milhões de euros ameaçou deixar os terrenos ao “abandono” caso o projeto não obtenha “luz verde” em breve

Há vários anos que o investimento de 200 milhões de euros da United Investments em Vale do Freixo (“Vale do Freixo Golf & Country Resort”), na mesma zona do polémico projeto “Quinta da Ombria”, no interior do concelho de Loulé, está a gerar controvérsia.

O empreendimento – com dois hotéis, um campo de golfe e oito aldeamentos – contempla a criação de 1.700 camas turísticas e ocupará quase 400 hectares, inseridos em plena zona protegida pela Rede Natura 2000 e cuja construção está prevista na zona de infiltração do principal aquífero do Algarve (Querença-Silves)…

