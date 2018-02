Amaro Antunes deixa saudades na Volta ao Algarve

Connect on Linked in

Portugueses ficaram aquém dos resultados obtidos pelo ciclista algarvio nas últimas duas edições. O polaco Michal Kwiatkowski ganhou este ano a 44.ª edição, depois de triunfar no Alto do Malhão

DOMINGOS VIEGAS

Os ciclistas algarvios e os que representam equipas da região ficaram muito longe da luta pelo triunfo na edição deste ano da Volta ao Algarve e nem conseguiram aproximar-se dos resultados obtidos pelo vila-realense Amaro Antunes nas duas últimas edições, quando integrou pelotões de idêntica (ou superior) qualidade.

Recorde-se que Amaro Antunes, atualmente chefe-de-fila da equipa polaca CCC Sprandi Polkowice (que não participou na “Algarvia”), ganhou a última etapa no Alto do Malhão e foi quinto da geral no ano passado, depois de ter sido quarto no Malhão e décimo da geral no ano anterior.

Mas, este ano, nem Nelson Oliveira, melhor português na geral, nem Rúben Guerreiro, melhor português na subida ao Alto do Malhão, conseguiram igualar os últimos resultados de Amaro Antunes.

Este ano, os triunfos na derradeira tirada (Malhão) e na geral individual foram para o polaco Michal Kwiatkowski. O melhor português foi Nelson Oliveira (Movistar Team), décimo, a 02:54 minutos do vencedor, enquanto o melhor da formação Aviludo/Louletano foi o espanhol Vicente Rubio, que concluiu a prova na 17.ª posição com mais 03:47 minutos do que Kwiatkowsky.

No Alto do Malhão (última etapa), Rúben Guerreiro (Trek Segafredo) foi o melhor português, no segundo lugar, a 04 segundos, enquanto Vicente Rubio terminou a subida na 22.ª posição, a 01:50 minutos.

Michal Kwiatkowsky também ganhou na geral por pontos, enquanto o norte-americano Benjamin King (Team Dimension Data) triunfou na montanha e o holandês Sam Oomen (Team Sunweb) venceu a classificação da juventude. Por equipas, o triunfo foi para a Sky e a Aviludo/Louletano foi a segunda melhor equipa portuguesa, na 15.ª posição, atrás da W52-FC Porto (13.ª) e da Efapel (14.ª) e à frente da formação do Sporting-Tavira (16.ª).