Álvaro Leal perfila-se como candidato da CDU em Vila Real de Sto. António

Álvaro Leal, de 44 anos, deverá ser o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António nas próximas eleições autárquicas.

A comissão política concelhia do PCP ainda não confirmou oficialmente o nome do candidato, mas hoje enviou às redações um comunicado a anunciar que Álvaro Leal irá substituir José Cruz na vereação da Câmara Municipal de VRSA, já a partir da próxima semana e até ao final do atual mandato.

Esta substituição terá como objetivo começar a familiarizar o futuro candidato com as questões relacionadas com a Câmara, já que Álvaro Leal, até agora, apenas desempenhou funções como eleito da CDU na Assembleia Municipal. Nas últimas autárquicas tinha sido o número quatro da lista da CDU para a Câmara, mas apenas foi eleito José Cruz (desempenhou desde então a função de vereador da oposição, sem pelouro atribuido).

Álvaro Leal é actualmente membro da Comissão Concelhia de VRSA do PCP, é casado, informático de profissão e trabalha na Câmara Municipal de Castro Marim. É também formador no concelho de VRSA. “Foi, em anteriores mandatos, eleito da CDU na Assembleia Municipal de VRSA, para além de uma vasta experiência que possui como dirigente associativo em várias colectividades e associações onde participou ao longo dos anos”, explica o PCP.

No comunicado, os comunistas frisam “o importante percurso de José Cruz enquanto autarca no concelho de VRSA ao longo das últimas décadas, seja como vereador, seja como eleito na Assembleia Municipal, inteiramente ao serviço dos trabalhadores e das populações deste concelho” e reafirmam que “o mesmo continuará a dar uma valiosa contribuição nas diferentes tarefas que lhe estão colocadas, incluindo no apoio à frente autárquica”.

Em relação às próximas eleições autárquicas, e no mesmo comunicado, o PCP sublinha “a necessidade, não só de reforçar uma oposição firme e coerente à acção destruidora do PSD na CM de VRSA, mas também, de dar início à construção de uma nova alternativa para o concelho”.

Domingos Viegas