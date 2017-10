Alunos de Lagos aprendem a importância do mar

Connect on Linked in

O Centro Ciência Viva de Lagos (CCVL) associa-se à Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA), promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, que está a decorrer até 29 de outubro.

Assim, o CCVL está a dinamizar em cinco escolas do 1º ciclo do município de Lagos várias atividades dentro do tema geral “O teu Oceano”, nomeadamente “Lixo nos Oceanos”, “O Mundo das Areias” e “O Mundo das Conchas”.

Ao todo, participam um total de 220 alunos pertencentes a 22 turmas do 1º ao 4º ano de escolaridade das escolas da Ameijeira, do Bairro Operário, do Chinicato, de Santa Maria e de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O objetivo desta iniciativa passa por “divulgar a importância dos oceanos e o seu impacto na sociedade, promovendo a educação e a sensibilização ambiental para a conservação e gestão sustentável dos recursos marinhos”.

“Com o objetivo de incentivar a curiosidade e o conhecimento da biodiversidade marinha, ir-se-ão explorar as diferentes espécies de conchas e areias do mundo inteiro. Será também apresentada a problemática da poluição dos oceanos pelos plásticos, e o consecutivo impacto e contaminação nos ecossistemas e organismos marinhos, bem como na segurança e a saúde humanas. Deste modo, as crianças serão sensibilizadas para a necessidade de redução da produção e consumo de plásticos”, salientam os promotores da iniciativa, que integra diversos eventos, entre os quais seminários, ações de formação, ações de educação e voluntariado ambiental, visitas a infraestruturas e equipamentos de educação ambiental, exposições e o 8º Encontro Regional de Voluntariado Ambiental para a Água (ERVAA), subordinado ao tema “Cidadania e Desenvolvimento – Estratégias para as Comunidades Escolares”.

JA