Alunos da UAlg ajudam a criar biblioteca no Brasil

“Um livro, um sorriso” é o mote para a iniciativa de caráter solidário que tem como objetivo a recolha e angariação de livros e jogos didáticos, para apoiar a criação de uma biblioteca numa escola primária em Fortaleza, no Brasil.

O evento é organizado pela turma do 3º ano do Curso de Licenciatura de Gestão, da Universidade do Algarve, no âmbito da disciplina de Marketing Estratégico, com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude de Faro.

Este evento realiza-se no próximo dia 18 de novembro, às 15h00, no Instituto Português do Desporto e da Juventude em Faro, e conta com a realização de diversos workshops, tais como: yoga do riso, naturopatia, motivação ou escrita criativa, e ainda várias atividades lúdicas como massagens, jogos tradicionais para crianças, sorteios, entre outras iniciativas.

A entrada tem o valor simbólico da doação de um livro ou um jogo pedagógico para crianças entre os 3 e os 12 anos de idade.

O objetivo é dotar uma instituição escolar brasileira, dirigida pela Irmã Marli – uma freira de origem portuguesa – de recursos pedagógicos cujos alunos, pertencentes a classes sociais desfavorecidas e onde existe muita delinquência e violência, estão carenciados.

