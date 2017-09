Almancil: Quartel da GNR vai custar mais de 1 milhão de euros

Connect on Linked in

O contrato de adjudicação para a construção do Quartel da GNR de Almancil, um investimento que irá reforçar a presença desta força de segurança naquela que é uma das mais importantes freguesias do País ao nível da atividade turística, foi celebrado esta quinta-feira.

A obra, prevista para arrancar entre o final de outubro e a primeira quinzena de novembro, constitui “uma mais-valia para que as autoridades que garantem a segurança dos bens e pessoas no dia-a-dia possam desempenhar a sua missão com melhores condições e com uma garantia de conforto”, como referiu o presidente da Junta, Joaquim Pinto.

O edifício ficará implantado numa zona onde se encontram outros equipamentos públicos como o Campo Municipal e Escola EB2,3 Prof. António de Sousa Agostinho, num terreno cedido pela Autarquia de Loulé.

O valor da obra rondará os 1.120 milhões de euros e o prazo de execução é de 15 meses.

Recorde-se que este quartel criado de raiz surge no âmbito de uma cooperação estratégica entre a Câmara Municipal de Loulé e o Ministério da Administração Interna, com o objetivo de reforçar as instalações da GNR no Concelho de Loulé. Para além de Almancil, já foram realizadas obras de requalificação no Posto de Loulé e, no interior, foi inaugurado o novo Posto Territorial de Salir. Numa altura em que está em curso a empreitada para a nova casa da GNR em Quarteira, Almancil terá a sua obra concluída no prazo de 15 meses.

Vítor Aleixo, autarca de Loulé, sublinhou a importância do fator segurança numa freguesia onde se localizam alguns dos principais empreendimentos turísticos da região e do País. “A importância desta nova casa dos homens que cuidam da segurança dos cidadãos é uma necessidade sentida por todos, sobretudo numa freguesia com a importância nacional que Almancil tem dada a sua atividade turística de excelência e dada a importância da segurança para o turismo”, referiu.

O autarca aproveitou este momento para sublinhar o investimento que está a ser levado a cabo pelo Município nesta freguesia. “A Câmara Municipal de Loulé tem dedicado a Almancil uma atenção regular e consistente em termos de investimento público para que esta terra possa emergir, de acordo com a importância que ela tem na nossa região e no Concelho de Loulé”, sublinhou. Neste contexto, Vítor Aleixo anunciou que, nos próximos dias, será lançada uma importante obra em termos rodoviários: a estrada que irá ligar as Escanxinas a Vale do Lobo, orçada em 2,06 milhões de euros.