Aljezur: Suspeito de violar e matar enteada detido na Roménia

Um homem fortemente indiciado pela autoria do crime de violação e homicídio em Aljezur, em dezembro de 2014, foi detido na Roménia em resultado do mandado de detenção europeu.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, desenvolveu diligências de investigação que permitiram a identificação de um homem suspeito da prática do crime de homicídio da sua enteada, uma rapariga de 16 anos de idade, em Aljezur, em 17 de dezembro de 2014”, anuncia a PJ no seu site.

As autoridades adiantam que o crime ocorreu num quadro de “extrema violência física”, tendo o suspeito ocultado o cadáver, “tentado destruir elementos de prova e encetado fuga”.

“Foram acionados mecanismos de cooperação judiciária e policial internacional, com a emissão de Mandado de Detenção Europeu pelo Ministério Público de Lagos e desenvolvidos contactos entre a Policia Judiciária e a polícia Romena, os quais conduziram à detenção do suspeito no dia de ontem, na Roménia”, acrescenta a PJ.

O detido, de 35 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciais romenas com vista à sua entrega a Portugal.

A vítima era uma jovem de 17 anos que apareceu morta e com sinais de abuso sexual em Aljezur, num terreno baldio em Aldeia Velha.

O indivíduo era o padrasto da estudante e terá abandonado a freguesia do Rogil, onde vivia com a mãe da vítima, quando foi chamado pela GNR de Odeceixe para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento da enteada.

As autoridades conseguiram agora apanhar o suspeito de matar Bruna Nunes, que estudava em Lagos e era atleta federada de patins em linha. O indivíduo já tinha cadastro por agressões.

Nuno Couto | Jornal do Algarve