Aljezur perpetua memória dos agricultores e marisqueiros

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O Museu do Mar e da Terra da Carrapateira, no concelho de Aljezur, completou uma década de existência no passado dia 1 de maio.

Localizado na aldeia da Carrapateira, este museu, da nova geração dos museus locais de vocação regional, apresenta a problemática da inserção das atividades tradicionais no presente e no futuro das comunidades locais.

O museu foi concebido e realizado pela autarquia, conjuntamente com a população, investigadores, museólogos e profissionais, desejosos de “por a museologia contemporânea ao serviço da promoção de uma região”.

O dia do aniversário contou com um conjunto de iniciativas que promoveram “uma viagem ao encontro da memória dos homens e mulheres, agricultores e marisqueiros que aqui nasceram”.

Na cerimónia, o presidente da Câmara de Aljezur, José Gonçalves, apresentou o Projeto de Interpretação do Pontal da Carrapateira, cujas obras já são visíveis no território. Este projeto visa reforçar, com uma nova abordagem, o conceito de “museu vivo”, reforçando a perceção de que o Pontal da Carrapateira, por entre escarpas e falésias, além de um território rico em flora, fauna e um valioso ecossistema marinho, “é de facto um espaço único, que há muitos séculos seduz e atrai todos aqueles que o visitam”.

JA