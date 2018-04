Aljezur: Novo presidente da câmara garante continuidade de políticas

Connect on Linked in

“Todos os projetos em curso continuarão e novos surgirão no decurso do desenrolar do atual mandato”, acentua o novo presidente da Câmara de Aljezur. José Gonçalves substitui José Amarelinho na sequência do processo de Vale da Telha, uma polémica que já se arrasta há muitos anos. O autarca decidiu suspender o mandato mas ainda tem esperança de voltar à presidência da autarquia

O novo presidente da Câmara Municipal de Aljezur, José Gonçalves (PS), pretende dar continuidade, até ao final do mandato autárquico, às políticas centradas no território e nas pessoas.

José Gonçalves, que era até agora vice-presidente da autarquia e “braço-direito” de José Amarelinho, garante que “a câmara vai continuar a desenvolver todas as suas atividades, dando plena execução ao programa político maioritariamente sufragado pelos eleitores aquando das últimas eleições autárquicas”. O novo presidente promete ainda “continuar a desempenhar o mandato com total empenho e dedicação, defendendo intransigentemente os interesses da população e do território”.

José Gonçalves tenciona, assim, seguir à risca o programa do seu antecessor, depois de José Amarelinho ter decidido recentemente suspender o mandato, na sequência de o Tribunal Constitucional ter indeferido a reclamação que apresentou após a condenação à perda de mandato…

Nuno Couto|Jornal do Algarve