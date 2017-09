Aljezur lembra 750 anos do Tratado de Badajoz

Connect on Linked in

A junta de freguesia de Aljezur vai acolher, no próximo sábado, dia 16 de setembro, às 16h00, uma conferência comemorativa dos 750 anos do Tratado de Badajoz.

A palestra, intitulada “Algarve, o Segundo Reino: os impactos do Tratado de Badajoz de 1267 na afirmação de Portugal”, será conduzida por José Manuel Varandas, da Faculdade de Letras de Lisboa.

A iniciativa é promovida pela Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur (ADPHA) e pela junta de freguesia de Aljezur, para lembrar que foi há precisamente 750 anos que o Algarve ficou de Portugal.

A 16 de fevereiro de 1267 é assinado por Afonso III de Portugal e Afonso X de Leão e Castela o Tratado de Badajoz, que definiu a fronteira entre Portugal e Castela, garantindo a soberania portuguesa do Algarve.

A última porção do território de Portugal a ser definitivamente conquistada aos mouros foi a região sul do Algarve, nomeadamente os pequenos enclaves autónomos de Faro, Albufeira, Loulé e Aljezur.

Esta reconquista aconteceu durante o reinado de D. Afonso III (quinto monarca português). No entanto, este processo foi dificultado devido às pretensões do reino de Castela que alegava direitos devido à posse de feudos nesse território.

A questão acabou por ser resolvida entre os soberanos de Castela e de Portugal, com a assinatura do Tratado de Badajoz, a 16 de fevereiro de 1267, onde se estabeleceram as bases de cooperação e amizade entre os dois reinos. Nos termos do acordo, Don Alfonso X de Castela rendeu todos os direitos para o Algarve a Portugal e estabeleceu-se o Rio Guadiana como a linha de fronteira entre os reinos.

Com tais conquistas, o reino português ficou mais ou menos com a delimitação de fronteiras que atualmente possui, o que nos torna uma das nações com fronteiras mais antigas no mundo.

NC|JA