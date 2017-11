Aljezur: Estradas degradadas estão a ser reparadas

Connect on Linked in

A empresa Infraestruturas de Portugal e a autarquia de Aljezur continuam a proceder a repavimentações nas estradas do Rogil e Aljezur.

Na primeira localidade já foram reparados vários danos no pavimento. Ainda no Rogil, a Câmara de Aljezur solicitou “a marcação de uma passadeira junto à farmácia, devido ao perigo nos atravessamentos, no acesso a este serviço”.

Já na travessia de Aljezur, a intervenção contempla a reparação de todos os danos existentes no pavimento, sendo que “entre a ponte e a passadeira junto ao quiosque a reposição do pavimento é integral em toda a largura”.

A autarquia adianta ainda que continua a fazer todos os esforços no sentido de ver resolvida a intervenção no pontão do Areeiro, bem como a construção do passadiço pedonal sobre a ribeira de Aljezur, obras da responsabilidade daquele organismo.

“Uma vez mais manifestámos junto da Infraestruturas de Portugal que a construção da Variante de Aljezur seja no curto prazo a obra prioritária do Algarve”, remata a câmara municipal.

JA