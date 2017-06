Aljezur é hoje palco de mais protestos contra o petróleo

Connect on Linked in

O Movimento Algarve Livre de Petróleo (MALP) convocou um novo protesto contra a exploração de petróleo e gás no Algarve, desta vez junto à Câmara Municipal de Aljezur. A ação decorre esta sexta-feira, 9 de junho, a partir das 15h00.

O movimento critica a recente autorização do Governo para a prospeção de petróleo no mar de Aljezur, exigindo que o executivo liderado por António Costa suspenda de imediato a autorização concedida às empresas petrolíferas ENI e Galp para avançar com um furo a cerca de 46 quilómetros da costa.

“Neste dia vamos denunciar a duplicidade dos autarcas do PS, que na região do Algarve, junto das populações locais, dizem-se contra a exploração de petróleo, mas que são incapazes de atuar junto do Governo do seu partido para travar o crime político da entrega da região do Algarve às empresas de exploração de petróleo”, João Eduardo Martins.

O porta-voz da MALP considera ainda “inacreditável” que o primeiro-ministro venha enaltecer publicamente o turismo e a qualidade da oferta turística como motor fundamental da recuperação económica do país “e não se aperceba da mais completa contradição de autorizar a prospeção de petróleo na costa de duas regiões turísticas de excelência, o Algarve e o Alentejo”.

JA