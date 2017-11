Aljezur dá a provar receitas do século XVIII e cerveja de batata-doce

Connect on Linked in

O Espaço Multiusos de Aljezur vai ser palco, entre os próximos dias 24 e 26 de novembro, de mais uma edição do Festival da Batata Doce de Aljezur. Este ano, o certame tem como novidades a apresentação de um livro com receitas seculares de batata-doce e de uma cerveja artesanal.

A obra “As mais antigas receitas de batata-doce nos livros de culinária dos séculos XVIII e XIX”, do investigador algarvio José António Martins, será apresentada no domingo (26), às 16h00, no recinto do festival. Na ocasião será oferecida, para degustação, uma amostra de um doce de uma receita com mais de 120 anos de história.

Ainda no âmbito do próximo Festival da Batata Doce de Aljezur, será apresentada uma cerveja artesanal produzida com recurso a este produto de excelência.

Duas marcas de cerveja artesanal – “Alen’ Tejo” (Sabóia-Odemira) e “Marafada” (Algoz-Silves) -, com a colaboração institucional da Associação de Produtores de Batata Doce de Aljezur, vão apresentar a “Tuber Bock”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve