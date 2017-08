Aljezur conta com mais sapadores florestais

Print This Post

No âmbito da candidatura apresentada pela Associação de Municípios Terras do Infante, o município de Aljezur passou a dispor de mais uma brigada de sapadores florestais.

“Trata-se de uma reivindicação com mais de dois anos, que agora ganha forma, com mais uma nova viatura oficialmente entregue no passado dia 11, pelo secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas”, adianta a autarquia.

Na ocasião estiveram o presidente da Câmara de Aljezur, José Amarelinho, a presidente da Câmara de Lagos, Joaquina Matos, também presidente da Associação Terras do Infante, assim como o presidente do ICNF, autarcas e demais entidades ligados à proteção civil.

No final, o secretário de Estado tomou nota de vários constrangimentos sentidos nesta área, bem como do trabalho desenvolvido pela Terras do Infante na defesa da floresta contra os incêndios.

JA