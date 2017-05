Aljezur atribui prémio de 500 euros aos melhores alunos

Connect on Linked in

Ser bom aluno dá dinheiro em Aljezur. A câmara municipal decidiu novamente distinguir os melhores estudantes do concelho, mantendo a atribuição de um cheque no valor de 500 euros. Nesta 12ª edição do prémio de mérito escolar, serão distinguidos 14 alunos do agrupamento de escolas de Aljezur, desde o quarto ao nono ano de escolaridade.

Este ano, o prémio vai reconhecer também o mérito escolar a alunos que terminam o 1º ciclo em todas as EB1 do agrupamento – Odeceixe, Rogil e Aljezur. Assim, no final deste ano letivo, serão atribuídos quatro novos prémios, dirigidos a alunos que concluam o 4º ano de escolaridade com os melhores desempenhos escolares.

Esta iniciativa, que se repete desde 2005, pretende “demonstrar o reconhecimento da autarquia pelos resultados escolares dos alunos em cada ano escolar que mais se distinguiram”.

Nuno Couto | Jornal do Algarve