Aljezur apresenta ciclo de exposições para 2018

O município de Aljezur anunciou que vai apresentar, ao longo deste ano, um ciclo de exposições temporárias nas salas das juntas de freguesia de Odeceixe, de Bordeira, de Rogil, e na freguesia de Aljezur, na sala 1 e na sala de leitura do Espaço+, e ainda no Museu da Terra e do Mar da Carrapateira.

Exposições como “Pintura de Albino Moura”, “Relógios” da coleção de J. António Martins, “Máscaras” da coleção de Roberto Afonso, “The moonlight between us – The wild fires of Portugal” de Frederik Beerbaum, entre outras, a serem apresentadas ao longo do corrente ano no Espaço +, serão “a continuidade da diversidade das correntes estéticas que o município de Aljezur tem vindo a apresentar”.

Inserido nas atividades da Bandeira Azul 2016, o município irá ainda apresentar no Espaço + a exposição de educação ambiental “Plásticos – Até quando a nossa indiferença”.

As exposições de fotografia de João Mariano “Aljezur – o coração da Costa Vicentina” e “Revisitar a Índia” de José Luis Madeira, bem como a exposição de desenhos de José Cercas, e a exposição de pintura com trabalhos da coleção do município de Aljezur, de Ceco, irão percorrer as freguesias do concelho, sendo apresentadas nomeadamente em Aljezur, no Espaço +, em Odeceixe, na galeria de exposições temporárias da junta de freguesia, e na Bordeira, no edifício da junta de freguesia.

“Privilegiando os artistas e artesões locais iremos, ainda, apresentar na junta de freguesia de Bordeira uma exposição com os trabalhos do resultado do projeto Entrelaçar, bem como na sala de exposições da junta de freguesia de Odeceixe, a IV edição da Exposição de Artesanato Local”, remata a autarquia.

JA