Aljezur apoia quem quer tirar um curso superior

O município de Aljezur vai celebrar um protocolo, com a Universidade do Algarve, para apoiar a atribuição de duas bolsas de mérito a estudantes que escolham aquela instituição para realizarem as suas licenciaturas. O apoio terá apenas como requisito que tenham obtido 15 valores de média na conclusão do ensino secundário, podendo ser oriundos de qualquer concelho do país e não apenas do concelho de Aljezur.

“Esta medida insere-se no âmbito do apoio ao desenvolvimento do território algarvio no seu todo, promovendo a Universidade do Algarve e o distrito como um destino interessante também para realizar estudos superiores”, adianta, em comunicado, a autarquia de Aljezur, frisando que “a medida, mais do que um apoio aos estudantes, deve sobretudo ser entendida como um incentivo à atratividade do Algarve e da sua instituição universitária, considerando que esse deve ser um compromisso de todos os concelhos do distrito”.

Refira-se que o município de Aljezur já dispõe, também, de um regulamento próprio para atribuição de bolsas aos estudantes do concelho, através do qual são anualmente atribuídas 35 bolsas a jovens estudantes do concelho.

JA