Aljezur ajuda munícipes a construir a sua casa

O município de Aljezur aposta no “programa municipal de apoio à construção de habitação própria” para resolver uma das principais carências do concelho. Para isso, o executivo liderado por José Amarelinho colocou a concurso, na semana passada, quatro lotes no loteamento municipal de Malhadais, na freguesia de Odeceixe.

A autarquia adianta que a atribuição será feita por sorteio, sendo que “dois dos lotes destinam-se a casais de namorados, em que pelo menos um dos membros do casal seja residente e recenseado no concelho e que não possuam habitação própria ou terreno apto para construção”, enquanto os outros dois lotes “destinam-se a casais em situação de casados ou situação equiparada, com agregado familiar a cargo”, na mesma situação. O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 30 dias.

“Este programa municipal tem permitido a muitos munícipes a construção de habitação própria em loteamentos municipais não só em Odeceixe, como também em Maria Vinagre, em Aljezur e na Carrapateira”, realça o executivo municipal, frisando que “o custo dos lotes é abaixo do custo de mercado, precisamente para permitir que munícipes com menor capacidade económica possam adquirir terreno e iniciar a construção da sua própria casa”.

O sorteio dos lotes terá lugar na reunião de câmara do próximo dia 27 de junho.

NC|JA