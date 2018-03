Aljezur abraça o projeto intercultural “Livres e Iguais”

Connect on Linked in

A Câmara de Aljezur atribuiu esta semana um apoio financeiro ao agrupamento de escolas de Aljezur para o projeto “Livre e Iguais – Projeto de Promoção do Interculturalismo”.

“Livres e Iguais é apenas um ponto de partida. O caminho e a meta da interculturalidade é uma experiência individual num propósito coletivo. Se cada um fizer a sua parte, juntos alcançaremos a justiça para todos e todas, sem exceção! Não ao racismo! Não à discriminação! Não à discriminação étnica! Não à xenofobia! Sim à interculturalidade!”.

Este será o mote do projeto de promoção do interculturalismo da autoria do famoso músico Carlão, que a câmara municipal traz até ao agrupamento de escolas de Aljezur.

O agrupamento reconheceu o maior interesse no projeto em causa e, no âmbito da parceria existente, a câmara suportará a totalidade do financiamento da iniciativa através de subsídio para o efeito. Do modelo consta a apresentação do projeto e sensibilização para o tema pelo músico Carlão, uma performance teatral e músicas interpretadas pelo próprio.

JA