Algfuturo e Associação Académica celebram protocolo de colaboração

Connect on Linked in

A associação Algfuturo e a Associação Académica da Universidade do Algarve assinaram, recentemente, um protocolo de cooperação. Segundo o líder da Algfuturo, José Vitorino, esta colaboração “é vital para o futuro dos estudantes e do Algarve”.

O protocolo foi assinado na gala do segundo aniversário da Algfuturo, realizada no dia 24 de junho, em Faro. Entre os pressupostos deste acordo está “a importância nuclear da Universidade do Algarve na economia e sociedade algarvia”, “o contributo inestimável dos mais de oito mil alunos”, “a dependência do futuro da região do nível de desempenho dos licenciados”, assim como “a relevância da familiarização dos alunos com os problemas e potencialidades da região e das empresas”.

Para atingir os objetivos, o protocolo tem nove pontos, nomeadamente, reuniões periódicas, participação recíproca em eventos, ligação às empresas para estágios e empregos, entre outros.

Nas suas intervenções, os presidentes das duas associações consideraram fundamental a integração dos alunos na sociedade para aprendizagem, mas também como agentes de inovação e força de mudança.

JA