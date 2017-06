Algfuturo comemora 2º aniversário com gala no dia 24 de junho

Connect on Linked in

A associação Algfuturo – União Pelo Futuro do Algarve, vai comemorar o segundo aniversário com uma gala, no próximo dia 24 de junho, em Faro. O lema do evento é “Afirmar o Algarve em Parceria”.

As cerimónias serão presididas pelo presidente do Conselho Económico e Social (CES) , António Correia de Campos, que já recebeu um documento da associação algarvia “como contributo para o debate em curso sobre a delegação de competências nas autarquias locais”. Nesse documento, a associação liderada por José Vitorino foca em particular “matérias fundamentais relativas ao planeamento e criação das Regiões Administrativas, com base no estabelecido na Constituição da República Portuguesa”.

Recentemente, a Algfuturo também promoveu o 1º Congresso “Pela Excelência da Economia do Algarve”, com a presença do Presidente da República.

Nestes dois anos de existência, a associação também assumiu diversas tomadas de posição, nomeadamente na contestação ao processo da exploração de petróleo e gás natural, nas portagens, no setor da saúde, no atraso nas obras da EN 125 e no roubo de citrinos e abacates, entre outras.

