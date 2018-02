Algarvios são os primeiros a dar ideias para Portugal

Connect on Linked in

A cidade de Lagos vai ser palco, no próximo dia 20 de fevereiro, do primeiro encontro do Orçamento Participativo Portugal 2018 a nível nacional. A ideia é que os cidadãos algarvios apresentem propostas para a região e para o país, em qualquer área à sua escolha, sem exceção

O roteiro de encontros pelo país do Orçamento Participativo Portugal (OPP) 2018 vai percorrer uma cidade de cada distrito, sendo que a escolhida este ano na região algarvia foi Lagos. O primeiro dos 18 encontros participativos a nível nacional realiza-se na próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro, no Centro Cultural de Lagos, e será aberto a todos os cidadãos.

Nesta segunda edição, além do aumento de verbas de três milhões para cinco milhões, o Governo alargou o âmbito das propostas a “todas as áreas de governação”, sem exceção.

“A ideia é aliciar as pessoas a não ficarem paradas e participarem neste orçamento participativo com os projetos que querem ver realizados. Desta forma, estamos a alinhar as prioridades com aquilo que as pessoas querem realmente. E os cidadãos podem mudar algo no seu território”, explica ao JORNAL DO ALGARVE Graça Fonseca, secretária de Estado da Modernização Administrativa.

A governante adianta que as propostas já começaram a ser aceites desde 24 de janeiro e podem ser apresentadas até 24 de abril, através da página www.opp.gov.pt…

Nuno Couto|Jornal do Algarve