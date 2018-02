Algarvios procuram votos para chegar à final do Festival da Canção

Connect on Linked in

Susana Travassos e Diogo Piçarra estarão este domingo na segunda semi-final. Votação dos espectadores (por telefone) vale 50%, enquanto os restantes 50% representarão a votação do júri

DOMINGOS VIEGAS

Os algarvios Susana Travassos, com a canção “Mensageira”, de Aline Frazão, e Diogo Piçarra, com “Canção do Fim”, da sua autoria, entram em ação na segunda semi-final do Festiva RTP da Canção, que se realiza este domingo à noite.

A vila-realense Susana Travassos será a primeira a surgir no pequeno écrã nesta semi-final, enquanto a canção de Diogo Piçarra será a sexta. Depois, há que esperar pelo resultado da votação do júri e dos espectadores, que será divulgada pouco depois da última atuação, para se saber se alcançarão a final.

Estes dois artistas algarvios vão lutar para se juntar ao também algarvio Júlio Resende (participa como compositor), que viu a sua música “Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada”, interpretada por Catarina Miranda, ser apurada na primeira semi-final, realizada no passado domingo.

O Festival RTP da Canção 2018 é composto por duas semi-finais e de cada uma delas (com 14 canções) são apuradas sete para a final agendada para o próximo dia 4 de março, em Guimarães.

De entre as 14 canções finalistas sairá a que representará Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2018, que se realizará no próximo dia 12 de maio em Lisboa. Recorde-se que Portugal acolhe este ano aquele festival devido ao facto de o ter ganho, no ano passado e pela primeira vez, através de Salvador Sobral.