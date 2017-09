Algarvios preferem serviços “triplos”

Connect on Linked in

Os pacotes de telecomunicações que incluem TV, internet e telefone fixo (‘triple-play’ ou 3P) são os mais solicitados no distrito de Faro. Valores estão por cima da média nacional. O serviço 4P é o segundo mais procurado na região

DOMINGOS VIEGAS

Os consumidores do Distrito de Faro procuram mais subscrever pacotes de telecomunicações base 3P (TV, internet e telefone fixo), comparativamente à média nacional, e este distrito, que também representa geograficamente a região algarvia, está na quinta posição a nível nacional.

Segundo um estudo efetuado pela plataforma ‘ComparaJá.pt’, que analisa os mais de 400 produtos diferentes oferecidos pelas operadoras nacionais, 34% dos algarvios que subscreveram um serviço de telecomunicações optaram pelo 3P, enquanto 33% contratou um serviço 4P (TV, internet, telefone fixo e telemóvel). Os restantes repartem-se entre os serviços 5P (TV, internet, telefone fixo, telemóvel e banda larga móvel), 16%, 4P Premium, 11%, e 3P Premium, 6%.

“Isto significa que as famílias algarvias valorizam serviços de telecomunicações básicos, mas reunidos num só pacote, simplificando as suas vidas. Talvez seja um bom ‘insight’ para as operadoras, que podem pensar em direcionar as suas ofertas para ir ao encontro das necessidades dos consumidores”, conclui Sérgio Pereira, diretor geral do ‘ComparaJá.pt’.

No entanto, “os habitantes do sul, no qual se inclui o distrito de Faro, estão, de acordo com os dados da ANACOM, em antepenúltimo lugar a nível nacional no que toca ao acesso de serviços em pacote. No último trimestre de 2016, 76,3% das residências desta região possuía este tipo de serviço, o que compara negativamente com os 78,5% da média do país”, acrescenta o responsável do portal.

O comparador desenvolvido pela plataforma ‘ComparaJá.pt’, intuitivo e de fácil utilização, permite personalizar os resultados de acordo com o perfil e preferências de cada utilizador: desde o tipo de utilização de internet até às características pretendidas para o serviço de TV ou para um eventual tarifário móvel adicional.

Os pacotes 3P são mais procurados no distrito de Leiria (40%), enquanto Viana do Castelo é o distrito com menos procura deste tipo de serviço (26%). Tal como já referimos, Faro está na quinta posição (34%) e a média nacional é de 30%.

Quanto aos pacotes 4P, estes são mais procurados nos distritos de Aveiro e Castelo Branco (ambos com 39%). Os residentes na Madeira são os que menos procuram este serviço (22%) e o Algarve está no meio da tabela (33%), com um valor idêntico à média nacional.

Por seu turno, os consumidores da Madeira (23%) dos Açores (22%) e de Santarém (22%) são os que mais procuram pacotes 5P. E é nas regiões de Aveiro e Leiria que os serviços 5P são menos procurados (14%). Os 16% de consumidores algarvios que optaram por este serviço colocam a região por baixo da média nacional (18%).

O mesmo estudo revela que os consumidores da Madeira (22%) são os que, no conjunto dos pacotes 3P e 4P, mais procura adicionar canais ‘premium’ aos seus pacotes base. Especificamente nos pacotes 3P, são igualmente os consumidores da Madeira (12%) quem mais adquire canais ‘premium’.

Já nos pacotes 4P, e por larga diferença, os canais ‘premium’ são mais adquiridos pelos consumidores dos Açores (17%). No fundo da tabela ‘premium’ está o distrito de Viseu, já que apenas 11% dos consumidores adiciona aquele tipo de canais no conjunto dos pacotes 3P e 4P, mas também em cada um deles especificamente (apenas 4% no 3P e 7% no 4P).