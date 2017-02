“Algarvios pagam o dobro das portagens dos lisboetas e portuenses”

A Comissão de Utentes convidou na semana passada Paulo Morais para “desmontar” o contrato da parceria público-privada (PPP) da Via do Infante. Para o ex-candidato à Presidência da República, as contas são simples de fazer: “Os algarvios estão a pagar pela utilização da Via do Infante o dobro do que pagam os lisboetas ou os portuenses pela utilização de vias congéneres”