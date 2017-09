Algarvio vai gerir o Designer Outlet Algarve

Connect on Linked in

A ROS Retail Outlet Shopping acaba de nomear o novo diretor-geral do Designer Outlet Algarve, apontando Miguel Paraiso Guerreiro como responsável do primeiro projeto gerido pela operadora austríaca em Portugal, com abertura prevista para o Outono de 2017, em Loulé.

Na Indústria da moda e luxo há mais de 15 anos, com experiência em projetos na Europa e Médio Oriente, este algarvio assume um novo desafio com a direção-geral do novo Outlet do Algarve.

O novo diretor-geral do Designer Outlet Algarve especializou-se em Gestão de Ativos Imobiliários, Conceção de Centros Comerciais, Desenvolvimento de Negócio Internacional, Modelo de Franchising, Gestão de Marca, Desenvolvimento de Produto e Finanças.

O profissional iniciou a sua carreira em Portugal na Projeto Têxtil com marcas como Mango, Tally Weijl e victorvictoria como director-geral, em 2012 assumiu o cargo de ‘retail director’ do grupo Azadea, no Qatar, a empresa ‘master franchising’ do grupo Inditex, Salsa, Virgin e outras.

A carreira de Miguel Guerreiro passa agora pela ROS Retail Outlet Shopping, empresa responsável pela comercialização e gestão do Designer Outlet Algarve, conhecida pelos seus conceitos inovadores em centros ‘outlet’, com mais de 20 anos de experiência em Designer Outlets.

Miguel Guerreiro assume a direção do novo ‘outlet’ com especial orgulho: “É com grande orgulho que integro a gestão de um projeto que nasceu da inspiração no típico ambiente algarvio, com a ambição de evidenciar o potencial da região enquanto destino para todas as estações do ano, alavancando o setor da moda como um dos polos de atração do Algarve. Nesse contexto, no Designer Outlet, os nossos visitantes poderão aproveitar as melhores oportunidades com descontos permanentes até 70% em marcas de moda ‘premium’ e ‘lifestyle’, desfrutando de uma experiência única e internacional, além das características singulares e tão especiais que o Algarve proporciona durante 356 dias”.

Inspirado na arquitetura regional, o Designer Outlet Algarve irá integrar 65 lojas ao ar livre, na primeira fase, distribuídas por 13.000 m2, simulando as ruas de uma típica vila algarvia, onde não faltam as tradicionais chaminés ou as paredes caiadas de branco para oferecer uma verdadeira experiência algarvia.

Em conjunto com o MAR Shopping Algarve, o Designer Outlet Algarve vai possibilitar aos visitantes encontrarem uma ampla oferta de marcas ‘premium’ e de diversos segmentos, para que tenham uma experiência de compra única, assente na diversidade da procura e oferta para todos os gostos.

Em funcionamento a partir do Outono de 2017, em Loulé, o Outlet gerido pela ROS Retail Outlet Shopping fará parte do novo complexo comercial do Grupo IKEA, integrado com o MAR Shopping Algarve e loja IKEA, um projeto que representou um investimento global de 200 milhões de euros e a criação de 3.000 postos de trabalho na região.