Algarvio exibe coleção com 6000 miniaturas dos grandes craques

José Manuel Búzio, de 64 anos, está a exibir parte da sua coleção de 6000 miniaturas dos grandes craques do desporto. Os bonecos, que retratam na perfeição os jogadores, ocupam quase todo o recinto do pavilhão municipal de Lagos. Como não podia deixar de ser, o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, é um dos protagonistas em destaque nesta mostra única e original

O lacobrigense José Manuel Búzio começou a colecionar aos 29 anos, quando ainda vivia nos Estados Unidos. No outro lado do Atlântico, este algarvio agora reformado foi treinador e árbitro de futebol. Teve ainda, durante nove anos, um programa desportivo no Rádio Clube Português, antes de regressar à sua terra natal, no início deste século.

“Tudo começou por brincadeira, mas rapidamente transformou-se num caso sério. Primeiro, comecei a colecionar selos, mas depois de ver as miniaturas, foi amor à primeira vista. Fiquei encantado com a perfeição dos bonecos e as histórias que contam”, revela ao JA.

Mais do que um hobby, o colecionismo de miniaturas de desporto “é um vício” para José Manuel Búzio. E para mostrar ao mundo a sua paixão, o colecionador está a promover, com o apoio da autarquia e da junta de freguesia de S. Gonçalo de Lagos, uma mega exposição no pavilhão municipal de Lagos. A mostra termina no dia 25 de agosto (às 20h00), regressando depois às “origens”, num espaço da Praia da Luz, onde reside o “pai” desta coleção ímpar em Portugal e na Europa…

Nuno Couto | Jornal do Algarve