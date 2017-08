Algarve vai ter Observatório de Segurança Alimentar

Connect on Linked in

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve celebrou, na semana passada, um protocolo de colaboração com a associação In Loco, criando desta forma as condições para avançar com o projeto-piloto que visa avaliar e monitorizar o estado de segurança alimentar da população algarvia e implementar um “Observatório da Segurança Alimentar” na região.

A ideia é avaliar o grau de segurança alimentar de uma amostra de 384 agregados familiares no Algarve, escolhidos aleatoriamente em cada município da região.

No âmbito deste protocolo, “único a nível nacional”, a ARS Algarve compromete-se a “referenciar situações de insegurança alimentar e agregados familiares em risco”, para que possam ser integrados nas atividades e, desta forma, beneficiar dos seus resultados e “criar condições internas para a manutenção e aprofundamento do Observatório da Segurança Alimentar”…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 3 DE AGOSTO)

NC|JA