“Algarve vai precisar ainda mais da universidade”

Tendo em conta os desafios que tem pela frente, “o Algarve vai precisar ainda mais desta universidade”, realçou o presidente do conselho geral da UAlg, Vítor Neto, durante a tomada de posse do novo reitor. Paulo Águas é o oitavo reitor a ser nomeado desde 1982. Uma das suas principais apostas passa pela criação de um polo tecnológico para instalação de empresas no seio da universidade algarvia

Ao longo dos últimos 38 anos, a Universidade do Algarve (UAlg) tem contribuído para a formação académica de milhares de alunos, bem como para o desenvolvimento da região.

Criada em 1979, no seguimento da união de duas instituições já existentes (Universidade do Algarve e Instituto Politécnico de Faro), a universidade algarvia teve como primeiro reitor Gomes Guerreiro (1982), ao qual se sucederam Carlos Braga (1986), Jacinto Marques (1990), Eugénio da Veiga (1993), Adriano Pimpão (1998), João Guerreiro (2006) e António Branco (2013). Já na semana passada, tomou posse Paulo Águas, professor coordenador da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da UAlg, numa cerimónia que também serviu para encerrar o programa do 38º aniversário da academia algarvia.

Entre as suas prioridades imediatas para 2018, o novo reitor destacou a finalização da candidatura para a criação de um polo tecnológico, “que permitirá a instalação de empresas no seio da Universidade do Algarve, para além das que já se encontram incubadas no UAlg Business Lab”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve