Algarve tem o maior número de médicos e enfermeiros “dos últimos três anos”

É um sinal positivo numa região com tantos problemas neste setor: o número de profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no Algarve “tem aumentado de forma gradual e consistente nos últimos três anos”. Segundo a Administração Regional de Saúde, trabalham atualmente cerca de 6.000 profissionais nos hospitais e centros de saúde da região, mais 329 pessoas do que em 2015. Este ano, a estratégia vai continuar a passar pela contratação de mais médicos e enfermeiros

“O Algarve regista o maior número de profissionais de saúde do SNS desde 2015”, anunciou, na semana passada, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Em comunicado, a ARS explica que o número de médicos e enfermeiros do SNS no Algarve “tem aumentado de forma gradual e consistente nos últimos três anos, trabalhando atualmente cerca de 6.000 profissionais nos cuidados de saúde primários e hospitalares de região”, o que corresponde a um acréscimo de “mais de 300 pessoas do que em 2015”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve