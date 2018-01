Algarve tem 10 vezes mais turistas do que habitantes

Connect on Linked in

Em 1970, o diretor de um operador turístico britânico, Harry Chandler, escreveu um texto sobre o Algarve para um pequeno guia turístico. Intitulado “Descubra o Algarve: o segredo mais bem guardado da Europa”, este texto pioneiro sobre a região contava a história da primeira visita da sua mulher ao Algarve, em 1964, onde Rene Chandler falava absolutamente entusiasmada da nossa região e estava determinada em dar a conhecê-la a outros turistas.

O impacto deste texto foi tão grande que Harry Chandler (1913-1991) ganhou um lugar na história como um dos pioneiros a revelar o Algarve aos turistas ingleses. Logo após a sua publicação, a agência do casal, ‘The Travel Club’, começou a vender pacotes de férias para a região algarvia, sendo reconhecida ainda hoje como uma das primeiras empresas a “descobrir” o Algarve como um destino turístico.

Já em 2010, o Algarve passou de “o segredo mais bem guardado” ao “segredo mais famoso da Europa”, quando a Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou uma campanha para dar a conhecer a espetacularidade da sua costa e das praias de areia dourada, a qualidade premiada dos campos de golfe, as paisagens dramáticas da Costa Vicentina e o contacto privilegiado com a natureza de que se pode desfrutar nas áreas protegidas da ria Formosa, do sapal de Castro Marim ou da ria de Alvor. “Cada visitante do Algarve acaba por descobrir o seu próprio segredo”, anunciava a região de turismo.

Algarve cada vez mais na moda enquanto destino turístico

Oito anos depois, já não se pode dizer que o Algarve seja um “segredo” para os turistas. Depois de três anos a bater recordes, o turismo algarvio está a caminhar a passos largos para voltar a registar o melhor ano de sempre em 2017 (os resultados definitivos serão revelados pelo INE nas próximas semanas)…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 11 DE JANEIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve