Algarve sem urgência de ortopedia ao sábado e apenas com um médico no domingo

O deputado do PSD Cristóvão Norte denunciou que os hospitais do Algarve, em Faro e Portimão, encerram o serviço de urgência durante o dia de sábado e um dos serviços terá apenas um médico no domingo, enquanto o outro bloco encontrar-se-á encerrado.

“Este facto é da maior gravidade, pois determina que os episódios de urgência sejam desviados para hospitais de Lisboa ou, em alternativa, para hospitais privados da região, e revelador da descoordenação e incapacidade de assegurar oferta assistencial adequada para os cidadãos”, frisa o deputado social-democrata.

Segundo Cristóvão Norte, “estas falhas têm sido progressivamente mais recorrentes no Centro Hospitalar do Algarve e agudizam-se em pleno verão, época em que a região regista uma população residente e visitante na ordem de um milhão de pessoas, para as quais não há pronta resposta, mas sim uma degradação dos serviços”.

O deputado do PSD sublinha ainda que um memorando dos responsáveis clínicos do CHA, datado de 28 de junho, reconhece a manifesta insuficiência de recursos para fazer face às necessidades do período e assume intervalos de encerramento de urgência de diversas especialidades até 30 de setembro.

“Importa, perante estes factos, e face ao perigar dos padrões de assistência mínima e condigna dos cidadãos, que o Ministério da Saúde adopte medidas urgentes, designadamente a transferência extraordinária das especialidades em falta para o Algarve, de molde a conter esta restrição, a qual se está a fazer sentir de modo particularmente severo e penalizador para os cidadãos, os quais ficam mais longe da saúde e, por isso, mais desprotegidos”, conclui.

JA