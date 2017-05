Algarve representado na final do Chefe Cozinheiro do Ano

Print This Post

Leandro Araújo, do restaurante São Gabriel, localizado em Almancil, está entre os seis finalistas do concurso Chefe Cozinheiro do Ano. Os nomes foram anunciados esta quarta-feira na Makro de Alfragide.

Após as etapas regionais desenvolvidas durante o final do mês de abril e início do mês de maio (em Lisboa, Porto e Faro), seguiu-se o apuramento dos seis finalistas naquele que é o mais conceituado concurso nacional de cozinha.

Estes vão agora disputar a final nacional, a realizar nos dias 05 e 06 de junho, na Feira Alimentaria e Horexpo, em Lisboa. O jantar e respetiva entrega de prémios realiza-se na Pousada de Lisboa, a 06 de junho.

Chefes selecionados para a final:

Duarte Eira (Restaurante Salpoente, Aveiro)

Leandro Araújo (Restaurante São Gabriel, Almancil)

Luís Gaspar (Restaurante Sala de Corte, Lisboa)

Nicu Iastremschii (Restaurante Loco, Lisboa)

Nuno Fernandes (Restaurante O Talho, Lisboa)

Ricardo Raimundo (Escola de Hotelaria de Fátima)