Algarve perde 20% de dormidas de turistas britânicos

Estarão os britânicos – o maior mercado fornecedor de turistas da região – a perder o interesse pelo Algarve? Os dados da principal associação hoteleira da região apontam o dedo ao ‘Brexit’ para explicar a queda acentuada e contínua de turistas britânicos que se verifica nos últimos meses. Só no mês passado, o número de dormidas de britânicos caiu mais de 20% nos alojamentos classificados

Os turistas britânicos podem estar a perder o interesse pelo Algarve e a causa é o ‘Brexit’, de acordo com a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). Segundo os dados provisórios da associação, a taxa de ocupação global média/quarto da hotelaria algarvia desceu para 58,3%, em abril, uma quebra de 9,7 pontos percentuais face a igual mês de 2017.

Como vem sendo norma desde o início deste ano, o mercado que apresentou a maior descida foi o britânico, com menos 20,5% de dormidas na hotelaria algarvia. Os mercados holandês (-14,6%), alemão (-11,9%), espanhol (-43,1%) e o português (-10,3%) também caíram, em abril de 2018, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Segundo a AHETA, esta descida global ficou a dever-se a vários fatores, desde logo o facto de a Páscoa ter sido no dia 1 de abril, o que influenciou negativamente as taxas de ocupação e o volume de vendas dos alojamentos hoteleiros. Até aqui, tudo normal…!

Mas a associação ressalva que “a Páscoa justifica a grande quebra de turistas nacionais e espanhóis neste mês”, mas não explica o declínio acentuado do número de dormidas dos turistas britânicos na hotelaria da região, que há meses tem vindo a registar valores negativos semelhantes. “A descida do mercado britânico não pode ser dissociada do ‘Brexit’”, sublinha a AHETA…

Nuno Couto|Jornal do Algarve