Algarve no mapa da inovação empresarial

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve vão promover, nos próximos dias 15 e 16 de março, um evento fundamental para o Algarve se fortalecer no mundo dos negócios.

Trata-se da conferência Inova Algarve 2020, que vai decorrer nas instalações do NERA, em Loulé, dedicada às “tendências e oportunidades da inovação empresarial em Portugal e na Europa”.

Loulé prepara-se assim para reunir, durante dois dias, membros do Governo, empresários e líderes de instituições relacionadas com os setores do turismo, agroalimentar, mar, TIC e indústrias criativas e culturais, energias renováveis e saúde, bem estar e ciências da vida.

Esta iniciativa tem como objetivo “partilhar conhecimento e perspetivar o desenvolvimento” das empresas, bem como “conhecer boas práticas de inovação nacionais e internacionais” nesses mesmos setores, com potencial de serem replicados na região.

Desta forma, a organização pretende “sensibilizar e capacitar as PME do Algarve para os fatores críticos presentes no desenvolvimento de processos de inovação, estimulando a partilha de conhecimento, através da apresentação de casos de sucesso nacionais e internacionais”.

Por outro lado, esta conferência – que é destinada a empresários, empreendedores, professores, investigadores, instituições, alunos e público em geral – visa ainda “estimular a ligação das empresas às instituições de ensino superior e outras instituições relevantes no apoio ao desenvolvimento de projetos inovadores”.

JA