Algarve já representa 70% de voltas de golfe em Portugal

Desde 2014 que o golfe tem vindo a registar um “crescimento exponencial” no Algarve, mostrando que este produto é “uma alternativa forte e eficaz no combate à sazonalidade”. Até ao final deste ano, a Associação Turismo do Algarve (ATA) espera voltar a bater um novo recorde

A região continua a bater recordes no número de voltas de golfe. Atualmente, o Algarve já representa cerca de 70% do total nacional de voltas de golfe, “um número que comprova a relevância e o peso que este produto assume no turismo da região e do país”, adianta a Associação Turismo do Algarve (ATA), que é a entidade oficial responsável pela promoção turística da região junto dos mercados externos.

Depois de em 2016 ter sido batido o recorde de número de voltas de golfe realizadas na região, com um número próximo das 1,3 milhões (o que representou um aumento de mais de 10% face aos valores registados em 2015), os indicadores de 2017 revelam-se “promissores” para o Algarve, na medida em que esta tendência de crescimento se mantém.

De acordo com os números avançados pela ATA, “foi já registado até outubro deste ano um total de quase 1,2 milhões de voltas nos campos de golfe da região (dados disponibilizados pela Algarve Golfe), um número que representa “um aumento de 4,6% face ao período homólogo do ano anterior”.

“Acreditamos que iremos bater um novo recorde até ao final do ano. Este crescimento exponencial que o Algarve tem vindo a registar desde 2014 vem validar a eficácia da forte estratégia de promoção que temos vindo a desenvolver em parceria com o setor privado da indústria de turismo de golfe, cuja persistência e capacidade de recuperação, depois de ter passado por anos difíceis, é de louvar”, frisa Dora Coelho, diretora executiva da ATA…

