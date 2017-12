Algarve foi a região que mais cresceu em 2016

Connect on Linked in

O Algarve é a região que mais se destaca em matéria de crescimento em 2016 – com o PIB a aumentar 2,6% – mas ainda está longe de outras regiões do país, incluindo o Alentejo, que foi a região que menos cresceu no ano passado. O aumento da atividade do ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração foi determinante para o crescimento real do PIB da região algarvia, assim como a atividade imobiliária, destaca o Instituto Nacional de Estatística (INE)

O produto interno bruto (PIB) nacional cresceu no ano passado 1,5% para um total superior a 185 mil milhões de euros, sendo que o Algarve foi a região que mais cresceu nesse ano.

A revelação foi feita, na passada sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), dando conta que Lisboa e o Norte continuam a ser responsáveis por mais de metade do produto interno bruto nacional (65% da riqueza nacional), um cenário que é recorrente.

No entanto, em matéria de crescimento, é o Algarve que se destaca, tendo registado um aumento do seu PIB de 2,6% em 2016.

“O aumento da atividade do ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração, ramo mais relevante na estrutura produtiva da região do Algarve, foi determinante para o crescimento real do PIB desta região”, adianta o INE.

Ainda assim, a riqueza gerada pela região algarvia é apenas a quarta maior, entre as sete analisadas…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 21 DE DEZEMBRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve