Se houvesse uma voz única no Algarve, ou alguém com autoridade para falar e decidir pela região, poderia, com visão estratégica e propriedade, criar um programa cultural agregador, multidisciplinar e intermunicipal com capacidade para fidelização de públicos e potencialmente gerador de dinâmicas sociais e económicas com especial benefício na diversificação da oferta turística.

Bastaria pegar nos vários festivais e outros eventos congéneres, e sob a mesma chancela, mandar imprimir uns folhetos onde, ao abrigo de um título sugestivo, dinâmico e com um caráter empático notório como é o sugerido Algarve Fest Fest Fest se anunciaria a grande festança que vai reinando na região.

Não é coisa inovadora. Em algumas autarquias esta estratégia de comunicação já é prática recorrente mas onde se deveria entender a identificação de um território com uma prática procura-se sobretudo imprimir no espírito dos eleitores a afirmação de dinamismo do executivo.

O Algarve precisa de uma estratégia de desenvolvimento e a capacidade para realizar arraiais, feiras, mercadinhos e festivais pode ser uma aposta séria para o nosso futuro coletivo.

A aposta em mega eventos desportivos e culturais de cariz estruturante e com forte exposição mediática pode bem ser a bandeira da região. Uma espécie de “Brasil terra do carnaval” mais cosmopolita e muilticultural.

Não é em todo o lado, como por cá, que à beirinha de um cidade como Tavira se pode mimar o estômago com o tradicional leitão da Bairrada, numa esplanada estendida a volta de uma fonte de cimento com o Menneken Pis a aliviar a bexiga lá do alto.

Para Miguel Torga o Algarve era um dia de férias na pátria. No dia em que for um dia de festa teremos ministros algarvios.

Salvador Santos