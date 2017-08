Algarve fecha primeiro semestre perto das 8 milhões de dormidas

Connect on Linked in

Os resultados da hotelaria algarvia nos primeiros seis meses do ano são francamente positivos: os hóspedes aumentaram 3,9%, enquanto os proveitos totais cresceram 17,5% em relação ao ano anterior

O Algarve aproximou-se pela primeira vez dos oito milhões de dormidas no primeiro semestre do ano, revelou esta semana o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre janeiro e junho de 2017, os estabelecimentos hoteleiros da região registaram um total de 7,96 milhões de dormidas, cerca de 600 mil pernoitas a mais do que em igual período do ano anterior (+8,1%).

Para esta performance semestral do destino contribuíram tanto as dormidas de turistas estrangeiros (+9,4%, para 6,65 milhões de dormidas), quanto as dos residentes em Portugal (+1,9%, para 1,31 milhões de dormidas).

“No primeiro semestre do ano, todas as regiões apresentaram evoluções positivas (no número de dormidas). O Algarve captou 41,0% das dormidas de hóspedes vindos do estrangeiro”, pode ler-se no ‘Destaque Atividade Turística’ de junho do INE.

No Algarve, a variação sinalizada pelos restantes indicadores no conjunto dos primeiros seis meses do ano é francamente positiva: os hóspedes estão em alta (+3,9%, para cerca de 1,8 milhões de hóspedes) e os proveitos totais registam uma alta acentuada (+17,5%, para mais de 360 milhões de euros).

Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, Desidério Silva, “a hotelaria algarvia está de parabéns, assim como todo o setor turístico regional, que ano após ano tem vindo a alcançar máximos históricos”.

“Os principais indicadores estão a crescer de forma alinhada com o que acontece no país, e no final do ano aspiramos uma vez mais vir a celebrar o melhor ano turístico de sempre para o Algarve e para o turismo português”, refere o líder do turismo algarvio.

JA