Algarve está na Jamaica para promover turismo de luxo

Representado pela Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável pela promoção turística da região junto dos mercados externos, o Algarve está, durante esta semana, a marcar presença no evento “Private Luxury Foruns America”, uma iniciativa exclusiva que reúne e promove encontros e ações de socialização e de networking entre os principais agentes da indústria do turismo de luxo.

A ter lugar em Montego Bay, na Jamaica, este evento dirige-se sobretudo aos mercados norte-americano e canadiano, mas também ao Brasil e restante América Latina. Através desta participação, a ATA pretende despertar junto destes mercados o interesse e a curiosidade pelo Algarve, posicionando-o como um destino apelativo que apresenta, entre outros aspetos da sua diversificada oferta, um conjunto de infraestruturas e mais-valias de luxo, associado a uma excelente relação de “value for money”.

“Esta é mais uma ação estratégica que integra o plano de atividades definido pela ATA e que é tida como prioritária, dado o retorno, não só em termos de projeção internacional mas sobretudo de potenciais oportunidades de negócio para o turismo do Algarve, que acreditamos que daqui possa resultar ”, explica Dora Coelho, diretora executiva da ATA. “Este evento caracteriza-se pela escolha criteriosa dos seus participantes e pelo intenso programa de atividades e de reuniões que nos irá permitir reunir, conviver e consolidar relações com alguns dos principais especialistas na área do turismo de luxo, desde operadores e agências de viagens exclusivamente dedicadas a este segmento, a outros profissionais como “private travel designers” ou “lifestyle and travel consultants”. Neste contexto, consideramos a participação do Algarve neste fórum como extremamente relevante e oportuna”, defende.

De recordar que o mercado norte-americano, em particular, registou em 2016 um crescimento de 23,4% no que diz respeito ao número de dormidas no Algarve face ao ano anterior, representando em termos absolutos um valor próximo das 125 mil dormidas. Esta tendência de crescimento parece manter-se, já que os valores relativos ao primeiro semestre deste ano indicam um crescimento de 23,6% em comparação com o período homólogo de 2016. Neste momento, os EUA posicionam-se como o 10º mercado externo que mais procura o Algarve como destino turístico.

JA