Algarve escolhe em concurso o seu melhor vinho

O XI Concurso de Vinhos do Algarve vai decorrer, no próximo dia 7 de maio, no Teatro Gregório Mascarenhas, em Silves. Esta iniciativa é promovida pela Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), em parceria com o município de Silves, e vai ter lugar em simultâneo com a segunda edição do Simpósio Vitivinícola do Algarve, que vai debater vários assuntos relevantes para o setor e agentes económicos da região.

Em relação ao Concurso de Vinhos do Algarve, a coordenação técnica será da responsabilidade dos Escanções de Portugal, sendo que o júri vai eleger, para além do “Melhor Vinho do Algarve de 2018” – com a grande medalha de ouro, os que poderão ostentar o título de medalha de ouro, prata e bronze nos seus rótulos e comunicação.

De referir que, na edição anterior, para além da grande medalha de ouro, foram seis os vinhos que obtiveram a medalha de ouro e 20 a de prata. Na edição anterior, o júri não atribuiu medalha de bronze, devido à alta qualidade dos produtos apresentados, que obtiveram médias superiores a 84 pontos.

A entrega dos prémios do concurso será efetuada no encerramento dos trabalhos do simpósio, a efetuar pelo secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.

Por outro lado, o Simpósio Vitivinícola do Algarve decorre este ano no auditório da biblioteca municipal de Silves, a partir das 9h00 do dia 7 de maio. A abertura dos temas em debate está a cargo do presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, Frederico Falcão, que irá abordar o mercado nacional, destacando a evolução positiva do setor, com destaque para o Algarve, a região que mais cresceu em percentagem de produção na campanha passada.

O enoturismo é o painel que encerra a manhã, decorrendo da parte da tarde um painel muito relevante para os produtores algarvios, dedicado à promoção e comercialização dos vinhos.

NC|JA