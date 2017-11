Algarve é das regiões onde mais se morre de pneumonia

Connect on Linked in

Doença afeta cada vez mais algarvios, segundo o último relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias. É na região – com 21% de óbitos – que mais se morre com pneumonia. O presidente do observatório diz que “há muito a melhorar, a todos os níveis”

Quase todos os dias, uma pessoa morre nos hospitais da região com pneumonia, doença que afeta cada vez mais a população algarvia. Segundo o Relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias 2017, divulgado na passada quinta-feira, o distrito de Faro está entre os cinco distritos do país onde mais se morre com pneumonia, registando um número de mortes superior a 20%.

Beja lidera esta lista (com 25% de óbitos), seguindo-se Setúbal (24%), Portalegre (22%), Faro e Santarém (ambos com 21%).

O observatório nacional conclui, assim, que no Algarve “a pneumonia é, excluindo o cancro do pulmão, a maior causa de letalidade respiratória”.

“A taxa de mortalidade por pneumonia é superior a 20% e correspondem a 40% das mortes intra-hospitalares as principais patologias respiratórias”, refere o relatório…

Nuno Couto|Jornal do Algarve