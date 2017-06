“Algarve é a região com o mais baixo índice de desenvolvimento”

Connect on Linked in

“O Algarve é a região com mais baixo índice de desenvolvimento global do Continente”, salientou o presidente da associação União Pelo Futuro do Algarve (Algfuturo), José Vitorino, durante a gala do segundo aniversário desta associação, realizada no passado sábado, em Faro.

O líder da associação e ex-presidente da Câmara de Faro salientou que, “em virtude da presença de um elevado número de visitantes, sobretudo no verão, foi-se consolidando no país uma certa ideia de que o Algarve não tem grandes problemas e até é privilegiado em relação a outras regiões”.

No entanto, frisou José Vitorino, “infelizmente para o Algarve, essa ideia é errada e desmentida pelos dados oficiais”…

